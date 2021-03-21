於去年12月31日，公司總資產錄得1823億元，按年增47%；其中境外資產佔825億元或總資產的45%。黃金業務方面，公司全年共產黃金1013.19萬盎司，按年升4.6%；其中礦產金錄得130.23萬盎司，按年微跌0.8%，冶煉加工及貿易金882.78萬盎司，按年升5.4%。全年黃金業務收入佔總收入61.3%。其中，公司去年新收購哥倫比亞武里蒂卡金礦的69.28%股權，貢獻2201千克礦產金產量（1盎司約為31.1克）。

銅業務方面，公司全年產銅102.9萬噸，按年增18%；其中礦產銅錄得45.3萬噸，按年增22.6%；冶煉產銅錄得57.6萬噸，按年增14.8%。銅業務收入貢獻總收入19.4%；毛利則貢獻39%。其他有色金屬方面，公司鋅產量全年跌7%；銀產量全年增39%；鐵精礦產量全年增10%。