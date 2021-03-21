卡姆丹克在公告中指出，由於董事會認為債務涉及的金額較小，且已成功與呈請人就撤回呈請達成共識，認為實屬無意疏忽規則的公佈責任。但集團強調，將採取積極措施，加強內部控制政策，以履行上市規則項下的披露責任。

據公告指，集團在今年1月15日，被Putana Limited向香港高等法院原訟法庭提交清盤呈請，內容有關集團墊付合共5.24億美元的各項貸款及應計利息，一半為4月到期，另一半為7月到期。

集團指，由於當時出現高級管理層人事變動，故集團未及正式處理有關 債務的事宜，導致糾紛及呈請人針對集團提出呈請。

然而，集團後來已即時採取行動，於農曆新年假期後接洽呈請人之代表以解決有關事宜，包括償還部份債務。呈請人2月19日口頭同意撤回呈請，有關傳票於3月9日向法院提交，而法院已於3月10日作出頒令。

集團股價在被提呈清盤期間出現異動，由1月15日至1月26日期間，股價急升1.9倍，但至2月份逐步回落，至上周五僅交1月中急升前高約10%。