易綱指出，人民銀行已經把綠色金融確定為今年和「十四五」時期的一項重點工作，可分為5個方面。首先央行會完善綠色金融標準體系，即將完成修訂《綠色債券支持項目目錄》，刪除化石能源相關內容。同時正在與歐方共同推動綠色分類標準的國際趨同，爭取年內出台一套共同的分類標準，雙方在G20下也將討論這一問題。

第二是強化信息報告和披露，目前銀行間市場綠色金融債已經要求按季度披露募集資金使用情況，同時金融機構需要報送綠色信貸的資金使用情況和投向，下一步會建立強制的信息披露制度，覆蓋各類金融機構和融資主體，統一披露標準。

第三是在政策框架中全面納入氣候變化因素。金融穩定方面，我們正在研究在對金融機構的壓力測試中，系統性地考慮氣候變化因素。貨幣政策方面，正在研究通過優惠利率、綠色專項再貸款等支持工具，激勵金融機構為碳減排提供資金支持。外匯儲備投資方面，將繼續增加對綠色債券的配置，控制投資高碳資產，在投資風險管理框架中納入氣候風險因素。

第四是鼓勵金融機構積極應對氣候挑戰。中國金融機構在積極行動。工商銀行把環境與社會風險合規要求納入投融資全流程管理。中國銀行正在研究開展環境風險壓力測試。此外，近期銀行間債券市場成功發行了碳中和債，募集資金專項用於具有碳減排效益的清潔能源等項目。人民銀行已經指導試點金融機構測算項目的碳排放量，評估項目的氣候、環境風險；已按季評價銀行綠色信貸情況，正在研究評價金融機構開展綠色信貸、綠色債券等的業績。

第五是深化國際合作。今年G20主席國意大利重啟可持續金融研究小組，人民銀行和美國財政部共同擔任聯合主席，易綱指，人行將與意大利、美國和其他G20成員加強協調，討論制定推進可持續金融的總體路線圖，推動各方就信息報告和披露、綠色分類標準等需要加強國際協調的重點議題進行討論。