他指出，「綱要」提到支持香港鞏固提升競爭優勢，除了國際金融、航運、貿易中心等較傳統範疇外，亦包括香港作為國際創新科技中心、國際航空樞紐等，深港河套的科技創新合作區也首次被納入粵港澳重大合作平台建設。這些都關係到香港能否把握經濟增長的新動力，也涉及到經濟多元發展的續航力和更豐富的優質就業機會。

他認為，香港要抓緊透過大灣區為切入點，把握日益龐大和對質量要求不斷提升的內地市場、意味科技創新是走進內循環發展的快道；香港也要強化跳板、中介人、高增值服務平台、國際人才庫和資金池、試驗田、防火牆等角色和功能，促進與豐富內地市場與國際市場的互動和對接，以及國家標準和國際標準的對接。

他又指，香港可參與的新產業、新業態和新機會很多，企業需要更全面和深入的研究「綱要」思路和內容，充份領會新發展趨勢，把握商機。