美國股市昨天個別發展，道指收市跌234點，報32627點；標普500指數報3913點，跌2點；受Facebook股價升逾4%帶動，納指收市升99點或0.8%，報13215點。總結全周，道指跌0.5%、標指跌0.8%，均終止過去兩周連升情況；納指則跌0.8%，在過去5周以來第4周錄得跌幅。

受SLR未獲續期影響，美國10年期國債孳息率再升穿1.7厘，惟升勢暫緩，美匯走勢強勁並創下一周高位。ICE美匯指數升0.1%至91.906；全周累計升0.6%，為過去4周之中，第3度錄得單周升幅。

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）認為，華府推出的1.9萬億美元（約14.8萬億港元）紓困方案或使當地通脹短期急升至2.4%，超過央行此前目標的2%。但因應美國勞動市場仍然呈現鬆弛，相信通脹率將會回落至2%水平。