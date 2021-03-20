對於註冊制是否等於不用審核，易會滿認為，股票公開發行涉及公眾利益，全球主要市場都有審核工作，只是側重點不同，因此註冊制絕不意味放鬆審核要求。他又指出，中國股市有1.8億散戶，是最大的資本市場，所以實際上決定了，僅僅靠形式上的充分信息披露便可上市是不夠，仍需要在審核中對信息披露質量嚴格把關；同時還要考慮板塊定位問題、是否符合產業政策等等。

易會滿也表示，最近IPO檢查出現高比例撤回現象，據初步掌握情況，並非企業問題有多大，亦不是做假賬撤回，其中一個重要原因，是不少保薦機構執業質量不高，可見不少中介機構尚未真正具備與註冊制相匹配的理念、組織和能力。他強調，中證監對「帶病闖關」的上市申請將嚴肅處理，決不允許一撤了之，總括是要強化中介把關責任，提升履職盡責能力。

但推動註冊制是否等於可解決IPO「堰塞湖」現象，易會滿認為，目前的IPO排隊是多重因素造成，與歷史上的「堰塞湖」，IPO停停開開有所區別。他又指出，註冊制改革後，審核周期已經大幅縮短，接近成熟市場，中證監將繼續加強監管，運用市場化手段，創造符合市場預期的IPO常態化。