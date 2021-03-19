他指出，以往木漿價格與需求有正比關係，但現時未必與需求有關，或是期貨市場炒作，不評論相關情況，但認為難以預測走勢。

他又指，口罩的利潤可觀，集團已搭建銷售渠道至海外，將會實行加強差異化以保持佔比，現階段會積極研究醫療產品，相信會繼續有需求。

李偉樑表示，去年資本開支為6億元，預計今年將會升級產品生產線，以及擴大紙巾升產能，全年支出將超過去年水平。集團去年加大投入新電商渠道，包括社區團購、直播等，全年電商渠道收入為43億元，佔整體收入19.1%，短期目標可增至20%或以上。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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