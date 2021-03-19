恒安：木漿價格高企惟沒有加價計劃
文章日期：2021年3月19日 18:39
恒安（1044）去年全年純利升17.6%至45.9億元（人民幣、下同），財務總監兼執行董事李偉樑指出，木漿價格由去年低位至現時高位已升逾五成，集團早前趁低價購入木漿，現有4至5個月庫存，上半年可保證較低成本，將會加強高端化產品部署，保持產品價格穩定，強調沒有加價計劃。
他指出，以往木漿價格與需求有正比關係，但現時未必與需求有關，或是期貨市場炒作，不評論相關情況，但認為難以預測走勢。
他又指，口罩的利潤可觀，集團已搭建銷售渠道至海外，將會實行加強差異化以保持佔比，現階段會積極研究醫療產品，相信會繼續有需求。
李偉樑表示，去年資本開支為6億元，預計今年將會升級產品生產線，以及擴大紙巾升產能，全年支出將超過去年水平。集團去年加大投入新電商渠道，包括社區團購、直播等，全年電商渠道收入為43億元，佔整體收入19.1%，短期目標可增至20%或以上。
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