冠華年報疑未計入貸款 核數師德勤遭財匯局調查
文章日期：2021年3月19日 18:29
財匯局公布，將就冠華國際（0593）截至去年3月31日的年度帳目，以及去年3月至9月底的中期帳目展開查訊。同時，將對冠華核數師德勤就年度帳目的審計展開調查。德勤早前負責兩份帳目的審計，並分別給出了無保留審計意見。但近期冠華公告則顯示，有逾9億元的子公司的貸款，部分可能未有被德勤計算在帳目之內。
根據公報，核數師德勤於今年2月向冠華國際去信，表示1月接獲冠華國際兩家內地子公司的兩份信用報告。其中顯示，子公司有共計9.46億元人民幣的尚未償還貸款。德勤於信中表示，貸款的「部分」可能未有計入冠華的年度帳目及中期帳目。冠華隨即於2月22日發公告，公開事項。
其後財匯局就事件查問德勤，德勤在後續發予冠華、當局的信函中則改變說法，指「根據分析，只有部分借貸可能未有計入冠華的年度帳目及中期帳目的說法似乎不再準確」（based on its analysis it no longer seemed accurate to indicate that only part of the borrowings may not have been included in the Annual Accounts and the Interim Accounts）。
公報亦指出，財匯局曾於冠華發公告次日收到公眾投訴，對冠華披露中可能未有記錄借貸金額表示關注，並質疑就銀行借貸的審計工作是否有適當進行。財匯局指出，將對事項進行調查，以釐清公眾的提問及疑慮，涉及事項包括未記錄的借貸是否、在何種程度上錯報；以及核數師德勤是否依照審計準則就年度帳目進行審計。
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