2019年10月余偉文升任金管局總裁，劉應彬由按證公司借調至金管局出任高級助理總裁，當時主管外事、經濟研究和金融基建，貨幣管理則由李達志負責。

劉應彬任職超過17年的經驗，於2005年出任助理總裁，先後負責策略及風險，和貨幣管理，至2013年離開金管局修讀社工碩士課程， 及後於神託會出任行政總裁。2017年按證公司計劃推出公共年金，劉應彬出任新成立的年金公司總裁，至2019年借調至金管局。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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