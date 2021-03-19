劉應彬4月升任金管局副總裁
文章日期：2021年3月19日 18:22
金管局公布，財政司司長根據外匯基金諮詢委員會轄下管治委員會建議，批准委任劉應彬為副總裁，4月1日生效。劉應彬已於2月開始接掌貨幣管理事務，並繼續負責主管外事及經濟研究，金融基建改由另一名副總裁李達志管理。
2019年10月余偉文升任金管局總裁，劉應彬由按證公司借調至金管局出任高級助理總裁，當時主管外事、經濟研究和金融基建，貨幣管理則由李達志負責。
劉應彬任職超過17年的經驗，於2005年出任助理總裁，先後負責策略及風險，和貨幣管理，至2013年離開金管局修讀社工碩士課程， 及後於神託會出任行政總裁。2017年按證公司計劃推出公共年金，劉應彬出任新成立的年金公司總裁，至2019年借調至金管局。
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