寰亞推自家數碼營銷 APP「飛天」
文章日期：2021年3月19日 18:05
寰亞傳媒（8075）今日宣布，成立數碼營銷代理解決方案「飛天」，以一站式平台支援旗下藝人進軍社交電商領域，並進行多元化數碼企劃，迎合全球線上消費迅速發展。
寰亞更宣布，「飛天」已跟順豐速運（香港）達成戰略協議，順豐香港將擔任「飛天」電商發展的物流夥伴，透過順豐專業的一站式數碼物流方案，務求提供更順暢和便捷的社交電商體驗。
「飛天」以一站式支援服務配套為藝人提供多元化數碼營銷解決方案，包括建立個人網絡商店、定製專屬粉絲應用程式，包攬平台上的內容構建、貨物供應、物流儲備、消費者顧客服務等角⾊，確保商品送到客戶⼿裡，並且提升藝人、品牌與消費者間的體驗及互動。「飛天」背靠寰亞傳媒，為藝人洽談的商品，包括運動用品、美妝、生活時尚及潮流商品等。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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