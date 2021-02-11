寰亞更宣布，「飛天」已跟順豐速運（香港）達成戰略協議，順豐香港將擔任「飛天」電商發展的物流夥伴，透過順豐專業的一站式數碼物流方案，務求提供更順暢和便捷的社交電商體驗。

「飛天」以一站式支援服務配套為藝人提供多元化數碼營銷解決方案，包括建立個人網絡商店、定製專屬粉絲應用程式，包攬平台上的內容構建、貨物供應、物流儲備、消費者顧客服務等角⾊，確保商品送到客戶⼿裡，並且提升藝人、品牌與消費者間的體驗及互動。「飛天」背靠寰亞傳媒，為藝人洽談的商品，包括運動用品、美妝、生活時尚及潮流商品等。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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