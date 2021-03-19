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被指監控車主 Tesla稱中國市場車輛均未開啟車內攝像頭

文章日期：2021年3月19日 17:20

內地網絡上流傳「Tesla通過車內攝像頭監控車主」的言論。根據《上海證券報》報道，為消除不必要的誤解，Tesla中國解畫指，「Tesla用戶使用的車輛不存在通過車內攝像頭侵犯用戶個人隱私的行為。所有中國市場上的Tesla用戶車輛均未開啟車內攝像頭，也不涉及FSD Beta測試」。

Tesla中國表示，Tesla的隱私保護政策遵守中國的法律法規，公司高度重視用戶隱私的保護，Tesla配備了安全等級全球領先的網絡安全體係以確保用戶隱私保護。

 

 

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

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