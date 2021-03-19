被指監控車主 Tesla稱中國市場車輛均未開啟車內攝像頭
文章日期：2021年3月19日 17:20
內地網絡上流傳「Tesla通過車內攝像頭監控車主」的言論。根據《上海證券報》報道，為消除不必要的誤解，Tesla中國解畫指，「Tesla用戶使用的車輛不存在通過車內攝像頭侵犯用戶個人隱私的行為。所有中國市場上的Tesla用戶車輛均未開啟車內攝像頭，也不涉及FSD Beta測試」。
Tesla中國表示，Tesla的隱私保護政策遵守中國的法律法規，公司高度重視用戶隱私的保護，Tesla配備了安全等級全球領先的網絡安全體係以確保用戶隱私保護。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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