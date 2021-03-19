內地網絡上流傳「Tesla通過車內攝像頭監控車主」的言論。根據《上海證券報》報道，為消除不必要的誤解，Tesla中國解畫指，「Tesla用戶使用的車輛不存在通過車內攝像頭侵犯用戶個人隱私的行為。所有中國市場上的Tesla用戶車輛均未開啟車內攝像頭，也不涉及FSD Beta測試」。