煤氣去年少賺14% 派息23仙 每20股送1紅股
文章日期：2021年3月19日 16:36
期內集團營業額409.27億元，按年微升0.74%。主營業務營業稅後溢利為72.56億元，按年升3%。
煤氣業務方面，去年本港煤氣銷售量約279.47億兆焦耳，按年降 2.7%；而疫情下新居入伙減少，市民消費意欲疲弱，爐具銷售量亦較上年度下降12.7%，銷售額降8.3%。
內地業務方面，連同港華燃氣計，截至去年底集團在內地之城市燃氣項目總數達282個，全年總售氣量約為269億立方米，按年增長5%，燃氣客戶則增加至約3181萬戶，增7%。
另外，煤氣董事會表示，接獲陳永堅通知，不再膺選連任為集團董事，並將退休不再出任為常務董事暨執行董事，自2022年股東週年大會結束起生效，其職位由現任執行董事暨公用業務營運總裁黃維義接任。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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