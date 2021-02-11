期內集團營業額409.27億元，按年微升0.74%。主營業務營業稅後溢利為72.56億元，按年升3%。

煤氣業務方面，去年本港煤氣銷售量約279.47億兆焦耳，按年降 2.7%；而疫情下新居入伙減少，市民消費意欲疲弱，爐具銷售量亦較上年度下降12.7%，銷售額降8.3%。

內地業務方面，連同港華燃氣計，截至去年底集團在內地之城市燃氣項目總數達282個，全年總售氣量約為269億立方米，按年增長5%，燃氣客戶則增加至約3181萬戶，增7%。

另外，煤氣董事會表示，接獲陳永堅通知，不再膺選連任為集團董事，並將退休不再出任為常務董事暨執行董事，自2022年股東週年大會結束起生效，其職位由現任執行董事暨公用業務營運總裁黃維義接任。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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