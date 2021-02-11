恒指今早低開247點，曾收窄至僅跌134點，低位跌668點，高低波幅534點。收市跌414點或1.41%，報28990點，20天線(29306.41點)、50天線(29290.05點)得而復失，收市企於10天線(28963.91點)之上。

富時指數換馬，收市競價時段成交大增，全日成交金額2061億元，較上日增加18.1%，是2021年3月12日2254.76億元成交後最多；國指跌186點或1.63%，報11283點。恒生科技指數收報8551點，跌1.44%。

藍籌8隻升，44隻下跌，3隻無升跌。長實集團（1113）升7.23%，收報50.45元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點。長實昨公布以170億元向李嘉誠基金會購基建業務，市場憧憬私有化，另外去年基礎純利跌33%，末期息1.46元。

銀娛（0027）跌6.28%，收報71.6元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.95%，收報628元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報39.05元，升1.3%；跌幅最大的是微盟（2013）收報17.1元，跌5.73%。

北水南下合計淨流出32.57億元，終止連續3日流入；南水北上合計淨流出40.32億元人民幣，終止連續8日流入。

指數一周表現

恒指本周累升0.87%或251點，升幅是2021年2月19日後最大；本周表現最佳的是小米（1810），累升15.38%，其次為長實集團（1113）及百威（1876），分別升8.85%及6.26%。而表現最差的是中海油（0883），累跌6.9%，其次為龍湖（0960）及中石油（0857），分別跌6.71%及6.25%。

國指本周累升0.99%或110點，升幅是2021年2月19日後最大；本周表現最佳的是小米（1810），累升15.38%，其次為碧桂園服務（6098）及新奧能源（2688），分別升11.06%及8.92%。而表現最差的是中國太保（2601），累跌9.97%，其次為中海油（0883）及龍湖集團（0960），分別跌6.9%及6.71%。

科指本周累升1.12%或94點，升幅是2021年2月19日後最大；本周表現最佳的是小米（1810），累升15.38%，其次為同程藝龍（0780）及閱文（0772），分別升8.24%及5.02%。而表現最差的是微盟（2013），累跌15.97%，其次為比亞迪電子（0285）及聯想（0992），分別跌6.98%及5.5%。

即市消息股表現

新鴻基公司（0086）稱今年審慎樂觀，續業務轉型擴基金平台。收報3.64元，升1.1%。

GMT沽空永升生活服務（1995），目標價僅5.8元。收報18.42元，跌3.66%。

佳兆業美好（2168）：未來3年純利複合增長至少60%。收報28.1元，升26.58%。

中升（0881）公布，全年純利升23.1%，末期息0.58元。收報55.9元，跌0.35%。

恒安（1044）去年多賺18%，末期股息1.3元人民幣。收報53.9元，跌0.74%。

傳小米（1810）造車立項，小米不予置評。收報26.25元，升0.19%。

路透社：吉利將推電動車品牌「Zeekr」。收報23.95元，跌3.04%。

油價急瀉。石油股方面，中石化（0386）跌5.56%，收報4.08元；中石油（0857）跌5.63%，收報2.85元；中海油（0883）跌4.68%，收報8.36元。

多間公司公布業績，業績表現如下，招商銀行（3968）收報60.65元，跌4.56%；中華煤氣（0003）收報12元，升1.18%。

李寧（2331）全年純利升13.3%，末期息20.46分。收報47.45元，跌2.37%。

昨晚發公告股份表現

長和（0001）去年少賺27%至291億，派末期息1.7元。收報60.35元，跌4.05%。

美麗華酒店（0071）去年少賺76.6%，末期息派0.28元。收報14.12元，跌0.14%。

中國飛鶴（6186）去年多賺89%至74億元人民幣，末期息15.86港仙。收報22元，升2%。

譽宴（1483）去年扭虧賺9560萬元，已出售香港業務。收報2元，升0.5%。

安莉芳（1388）由盈轉虧，去年蝕282.4萬元。收報1.04元，跌1.8%。

晶苑（2232）去年少賺29%至1.08億美元，派末期連特別息10.8港仙。收報35元，跌0.56%。

港華燃氣（1083）去年多賺10.6%，末期息0.15元。收報3.79元，升8.2%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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