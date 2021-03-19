報道引述香港一間國際投行的高層表示，如果香港長期維持現行的隔離檢疫政策，該投行將不得不考慮把部分交易員轉移到其他國家地區。另一間全球性金融公司的管理層亦擔心，隨著疫苗推出，如果香港繼續實施現行防疫規定，而其他城市開始放寬限制，他們將難以挽留和吸引海外人才。

報道並引述知情人士稱，代表香港金融和企業利益的行業團體之間正傳閱一封草擬信函。該信函呼籲港府遵循國際最佳做法，並提出明確的新冠疫情政策路線圖。目前不清楚有哪些團體將簽署該信函。另一位知情人士則指，港府今日將與國際商會和其他企業團體召開會議，介紹最新疫情情況。

香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）則在回覆電郵中表示，對於美國商界來說，隔離政策非常令人沮喪，商會希望政府在感覺安全時改變這些程序。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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