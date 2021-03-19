金融界籲港府明確抗疫政策 否則撤港
文章日期：2021年3月19日 16:24
本港新冠疫情持續，URSUS健身中心群組更波及金融界。彭博社便報道，新一輪疫情迫使數間銀行及投行關閉辦公室，一些員工及子女要接受集中隔離檢疫，導致金融業的焦慮情緒日益上升。
報道引述香港一間國際投行的高層表示，如果香港長期維持現行的隔離檢疫政策，該投行將不得不考慮把部分交易員轉移到其他國家地區。另一間全球性金融公司的管理層亦擔心，隨著疫苗推出，如果香港繼續實施現行防疫規定，而其他城市開始放寬限制，他們將難以挽留和吸引海外人才。
報道並引述知情人士稱，代表香港金融和企業利益的行業團體之間正傳閱一封草擬信函。該信函呼籲港府遵循國際最佳做法，並提出明確的新冠疫情政策路線圖。目前不清楚有哪些團體將簽署該信函。另一位知情人士則指，港府今日將與國際商會和其他企業團體召開會議，介紹最新疫情情況。
香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）則在回覆電郵中表示，對於美國商界來說，隔離政策非常令人沮喪，商會希望政府在感覺安全時改變這些程序。
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