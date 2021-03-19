針對13歲以下用戶 Facebook擬推兒童版IG
文章日期：2021年3月19日 15:44
外媒報道，社交平台facebook計劃打造兒童版Instagram(IG)，專門提供給13歲以下兒童使用。IG負責人Adam Mosseri日前已向媒體證實此消息，惟表示有關計劃尚在開發階段，公司未有詳細計劃。
Mosseri 接受新聞媒體 BuzzFeed News 訪問時表示，愈來愈多兒童想使用IG，惟不少兒童沒有身分證，申請時也難以查證用戶年齡，故公司決定推出兒童版IG。
facebook發言人Joe Osborne 發聲明指，愈來愈多孩子要求父母幫他們建立社群軟體帳號，而父母沒有太多選擇只能照辦，因此facebook亦致力開發類似兒童版 Messenger的產品，適合兒童也方便讓家長監察。
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