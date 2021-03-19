銀保監取消外資持股內地壽險公司最多51%股權規定
文章日期：2021年3月19日 16:03
銀保監公布關於修改《外資保險公司管理條例實施細則》的決定，對條例進行多項修改，其中刪去了外國保險公司與中國公司合資成立合資壽險公司，外資比例不得超過總股本51%的規定。
此外，就外國保險集團申請設立外資保險公司，只須提供該集團所在地有關主管當局核發的營業執照副本；所在地主管當局出具的符合償付能力標準證明及申請意見書。
另外，港澳台保險公司在內地設立保險公司，亦適用於相關《條例》細則。
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