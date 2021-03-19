集團首席財務總監Robert Quinlivan表示對今年業務審慎樂觀，會繼續轉型擴大基金管理平台，增加對沖基金、私募股權和直接投資，投資管理會繼續成為增長的主要來源，而融資業務則帶來穩定的現金流支持業務。該行去年審慎地管理風險，預期美國息差繼續上升，其投資平台可應付不同的狀況。

集團司庫及企業發展部主管李雋表示，今年對信貸業務審慎樂觀，最近消費者信心和公司營商活動有復蘇，不過疫苗接種進度和外部市場波動存不確定性，或延遲或減低業務預期好轉情況。早前傳出收購安信傳聞，她指會繼續尋找市場機會，若有消息會向投資者公布。

該行今年已規劃基金啟動時間表，策略投資包括加密資產。基金管理行政總裁琳熙指該行與私募基金有了解加密貨幣生態圈，他們會繼續增加投資對沖和私募基金，但不會直接投資比特幣。

記者：歐陽偉昉

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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