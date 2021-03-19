新鴻基公司：今年審慎樂觀 續業務轉型擴基金平台
文章日期：2021年3月19日 15:34
新鴻基公司（0086）去年純利按年升22%至25.47億元，主要由投資業務稅前盈利上升65%帶動，包括亞洲聯合財務業務的消費融資稅前盈利跌3%，專業融資由盈轉虧，主要因為信貸撥備上升。
集團首席財務總監Robert Quinlivan表示對今年業務審慎樂觀，會繼續轉型擴大基金管理平台，增加對沖基金、私募股權和直接投資，投資管理會繼續成為增長的主要來源，而融資業務則帶來穩定的現金流支持業務。該行去年審慎地管理風險，預期美國息差繼續上升，其投資平台可應付不同的狀況。
集團司庫及企業發展部主管李雋表示，今年對信貸業務審慎樂觀，最近消費者信心和公司營商活動有復蘇，不過疫苗接種進度和外部市場波動存不確定性，或延遲或減低業務預期好轉情況。早前傳出收購安信傳聞，她指會繼續尋找市場機會，若有消息會向投資者公布。
該行今年已規劃基金啟動時間表，策略投資包括加密資產。基金管理行政總裁琳熙指該行與私募基金有了解加密貨幣生態圈，他們會繼續增加投資對沖和私募基金，但不會直接投資比特幣。
記者：歐陽偉昉
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