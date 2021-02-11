GMT指，永升在2017-2020財年的收入增長4倍，主要來自第三方的新增合約管理面積，但通常這些項目盈利能力均較母企旭輝（0884）所得的低，同行亦有類近情況，但永升的營運利潤卻持續提升，在上述期間達400基點，非常關注事情或非如眼見般簡單。

同時，GMT認為永升若在2019年無收購青島雅園物管理（Yayuan），其2019年的盈利預測會落空。在併購時的淨利潤率僅為健康水平的16%，但其後隨即變為非比尋常的38％水平。GMT又指，預期來自關聯實體的總收入在2020財年將增長超過一倍，扭轉其貢獻下降的趨勢，以及佔比達2020年盈利的50%以上。

永升的市盈率是行內最高水平，2020年為63倍，但GMT認為按永升的低質收益，意味其2020財年市盈率應才20倍水平，才與同規模的同行相符，故建議投資者沽售或沽空該股，目標價為5.80元，較昨收市價有潛在七成跌幅。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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