滬指收市險守3400點 全周挫1.4% 連跌四周
文章日期：2021年3月19日 15:11
滬深三大指數午後繼續向下。滬指一度跌穿3400點，最低跌至3389點，之後收復3400點大關，收市險守3400點，報3404點，跌58點或1.69%，成交額3400億元人民幣(下同)。滬指全周累跌1.4%，連跌四周。
深證成指終止三連升，最低跌至13522點，收報13606點，跌357點或2.56%，成交額4321億元，兩市合共成交額7721億元。過去一周，深證成指累跌2.09%，連跌五周。
創板指同樣結束三連升，收報2671點，跌77點或2.81%。創板指一周累跌3.09%，同樣連跌五周。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道