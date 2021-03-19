深證成指終止三連升，最低跌至13522點，收報13606點，跌357點或2.56%，成交額4321億元，兩市合共成交額7721億元。過去一周，深證成指累跌2.09%，連跌五周。

創板指同樣結束三連升，收報2671點，跌77點或2.81%。創板指一周累跌3.09%，同樣連跌五周。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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