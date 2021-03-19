集團聯席行政總裁高坂武史指出，去年疫情嚴重，令品牌加大資源拓展線上業務，不過線上線下渠道並非矛盾，未來將加強線下部署，店舖數量不是優先考慮的內容，更多會拓展高質量店舖，冀可盈利單店數量大幅提升。他又指，集團經營及改善業務不是建基於加價，而是消費者需求下，帶動毛利率表現。

被問到疫情會否帶來收購海外品牌機會，集團執行主席兼聯席行政總裁李寧強調，李寧重心是「單品牌、多品類」，希望發展為國際一流的時尚運動品牌，會在細分市場發掘更多發展空間，加大競爭力。

集團今早公布業績，暫報47.3元，跌2.7%。

記者：蕭嘉聰

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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