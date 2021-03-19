李寧冀今年收入增長25％ 專注單品牌發展
文章日期：2021年3月19日 14:37
李寧（2331）公布去年全年多賺約13.3%至16.98億元人民幣，淨利潤率為11.7％。集團首席財務官曾華鋒指出，去年下半年銷售已見復蘇，今年收入增長目標為25%，預計淨利潤率可提升1個百分點。
集團聯席行政總裁高坂武史指出，去年疫情嚴重，令品牌加大資源拓展線上業務，不過線上線下渠道並非矛盾，未來將加強線下部署，店舖數量不是優先考慮的內容，更多會拓展高質量店舖，冀可盈利單店數量大幅提升。他又指，集團經營及改善業務不是建基於加價，而是消費者需求下，帶動毛利率表現。
被問到疫情會否帶來收購海外品牌機會，集團執行主席兼聯席行政總裁李寧強調，李寧重心是「單品牌、多品類」，希望發展為國際一流的時尚運動品牌，會在細分市場發掘更多發展空間，加大競爭力。
集團今早公布業績，暫報47.3元，跌2.7%。
記者：蕭嘉聰
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