貝萊德：新年度投資督導首要關注董事會質素 不排除投反對票
文章日期：2021年3月19日 13:06
基金管理公司貝萊德發表最新一份《2021 年投資督導企業溝通重點》，向企業表達他們關注那些能夠幫助可助長遠持續發展的地方及期望，當中他們關注到董事會質素及有效性、氣候及自然資本等多項元素。若企業未能夠充分關注關鍵的商業風險及機會，或回應股東訴求，該行最常採取的行動，會對有關董事問責，反對有關董事重獲投票委任。
該行指出，單是在2020年，他們已經在440間碳強度集中的企業，分別對64名董事及69家企業投下反對票，並將191家企業置入觀察名單。在推動可持續性方面，其認為股東建議扮演的角色日益重要。
在最新的《企業溝通重點》報告中，貝萊德指出，會與聯合國可持續發展目標若干目標事項相交，因此其所提互動優先事項亦反映出來，這對他們去認定企業的行為、產品及服務可能對聯合國可持續發展目標帶來貢獻方面，會具有價值。
在《企業溝通重點》報告內，董事會的組成、有效性、多元性及問責性，是首要關注事項。另在過渡至低碳採取氣候行動，及透過可持續的商業舉措，管理好對自然資本的依賴性及效應。其亦關注到企業是否因應有穩固的資本管理達致財務彈性，定立目標去驅動長遠策略。在推動長遠持續發展方面，該行亦重視企業有否對行政人員给予適當的激勵。同時其會關注到企業持續的商業舉措是否對所有持份者，帶來效益。
於製定《企業溝通重點》選項同時，貝萊德亦設定關鍵的表現指標，對企業作出評估及衡量，當中在首要關注事項即董事會的質素及有效性方面，其會關注到董事會如何及有效給予管理層建議及監督，因此會以能否直接接觸股東的獨立董事進行互動，作為衡量指標。另其期望企業會公布董事會如何在考慮人口分布的多樣性下，確保董事會成員的多樣性及具備適用才幹。另在管理氣候問題方面，其亦期望企業能夠按照TCFD(氣候相關財務揭露工作小組)框架，披露排放情況，及要求企業交代如何運用土地、天然資源等與可持續發展的管理及使用保持一致性。
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