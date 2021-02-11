騰訊投資的思派網絡考慮在港IPO 擬融資78億元
文章日期：2021年3月19日 12:45
《路透》引述知情人士報道，由騰訊（0700）投資的醫療健保服務提供商思派網絡正考慮於今年下半年在香港上市，計劃融資約10億美元（約78億港元）。
據報，思派網絡與中金公司、海通國際和摩根士丹利合作研究上市計劃。公司未就報道作出回應。
思派網絡成立於2014年，是一個腫瘤領域數據服務平台。旗下擁有思派健康、遠通保險經紀、思派大藥房、思派醫療、比遜醫療等多家業務公司。思派在北京、上海、廣州設立了集團總部，在56個城市建立了分支機構。目前全職員工95%擁有醫、藥、護理、保險、金融教育背景和工作經驗。
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