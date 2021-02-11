據報，思派網絡與中金公司、海通國際和摩根士丹利合作研究上市計劃。公司未就報道作出回應。

思派網絡成立於2014年，是一個腫瘤領域數據服務平台。旗下擁有思派健康、遠通保險經紀、思派大藥房、思派醫療、比遜醫療等多家業務公司。思派在北京、上海、廣州設立了集團總部，在56個城市建立了分支機構。目前全職員工95%擁有醫、藥、護理、保險、金融教育背景和工作經驗。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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