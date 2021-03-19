對於未來增長預期，主席廖傳強解釋指，集團有一定底氣，事關10億元的現金已能保證未來三年發展，加上其資金來源、渠道多樣化，物管行業又是淨現金及現金流強勁的公司，加上併購並不只是在於資金多、競價，更多是行業之間的品牌競爭，加上母企未來的交付穩定，料2021年收入增長仍在50%，淨利潤增幅則可在60%。

廖傳強指，去年在管面積突破5000萬平方米，今年目標則要超過1億平方米，當中來自母公司佳兆業集團交付的的不低於500萬平方米，來自股權併購的約3000-4000萬平方米，以及第三方及單項目招投標不低於750萬平方米。

廖傳強指出，往後的2022年及2023年則希望收入不低於50%的複合增長，淨利潤複合增長不低於60%，在管面積冀能突破2.4億平方米。至2023年底收入在70億元水平，淨利潤約10億元。

佳兆業美好去年總收益按年升37.1%至17.3億元，毛利率按年升0.5個百分點至30.5%。其中物業管理服務收入為7.93億元；交付前及顧問服務收入為6.23億元；社區增值服務收入為1.35億元；智能解決方案服務收入為1.77億元。

截至去年底，集團的總在管建築面積為5750萬平方米，按年升24.4%。合同建築面積為7729萬平方米，按年升43.7%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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