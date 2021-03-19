佳兆業美好：未來3年純利複合增長至少60% 股價升22%
文章日期：2021年3月19日 12:39
物管股佳兆業美好（2168）今日逆市狂飆，早市升22.3%，報27.15元。集團去年多賺35.4%至2.22億元人民幣（下同），每股盈利為1.51元，派末期股息0.69港元，較2019年的0.52港元升32.7%。不過集團管理層交出強勁業績指引，料2021至2023年的3年的收入複合增長率不低於55%；淨利潤複合增長不低於60%，較原先交出的45%指引更高，刺激股價急升。
對於未來增長預期，主席廖傳強解釋指，集團有一定底氣，事關10億元的現金已能保證未來三年發展，加上其資金來源、渠道多樣化，物管行業又是淨現金及現金流強勁的公司，加上併購並不只是在於資金多、競價，更多是行業之間的品牌競爭，加上母企未來的交付穩定，料2021年收入增長仍在50%，淨利潤增幅則可在60%。
廖傳強指，去年在管面積突破5000萬平方米，今年目標則要超過1億平方米，當中來自母公司佳兆業集團交付的的不低於500萬平方米，來自股權併購的約3000-4000萬平方米，以及第三方及單項目招投標不低於750萬平方米。
廖傳強指出，往後的2022年及2023年則希望收入不低於50%的複合增長，淨利潤複合增長不低於60%，在管面積冀能突破2.4億平方米。至2023年底收入在70億元水平，淨利潤約10億元。
佳兆業美好去年總收益按年升37.1%至17.3億元，毛利率按年升0.5個百分點至30.5%。其中物業管理服務收入為7.93億元；交付前及顧問服務收入為6.23億元；社區增值服務收入為1.35億元；智能解決方案服務收入為1.77億元。
截至去年底，集團的總在管建築面積為5750萬平方米，按年升24.4%。合同建築面積為7729萬平方米，按年升43.7%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
恒指低開247點 跌穿20天線及50天線 長實升6.27% 中海油跌3.76%
港股ADR跌277點 恒安、煤氣、招行等業績 留意長實、油股表現