長實（1113）向大股東李嘉誠基金會發新股收購資產，並且提出向小股東以每股51元收購股份，完成後李氏持股量將由36%急升至45%，大幅增持惹來私有化憧憬，股價升5.8%，但此舉也令51元成了阻力。

電力股繼續炒作碳中和，當中華潤電力（0836）有很大重估空間。潤電去年盈利表現佳，收入增長2.6%至695.51億元，純利則升15.1%至75.83億元，每股基本盈利為1.58港元，宣派末期股息每股0.406港元，連同中期股息每股0.225港元，2020年股息總額為每股0.631港元，派息率為40%。就算以今早急升後計算，股息率仍超過6厘。

近期電力股當炒，除了碳中和概念，也確實有基本因素支持。首先，雖然中國整體經濟數據，特別是消費的增長很疲弱，與2019年相比也僅低單位數字增長。但發電量動力卻非常強，2019年1-2月發電10981.9千瓦時，而2021年則為12428千瓦時，兩年累計增長13.2%，年複合增長率約6.5%，估計是居民用電穩定、工業增長較快，再加上電動車帶來增量需求所致，在可見將來仍能平穩增長。

在五大發電集團中，潤電是唯一沒有把新能源發電分拆出來的，而經過多年發展，新能源佔比已過半。但集團市盈率還不足7倍，是純火電股的估值，只要向新能源股動輒達20倍有略為接近一些，已有高雙位數字的重估空間。

張兆聰

明報首席評論員