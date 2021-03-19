中升全年純利升23.1% 末期息0.58元
文章日期：2021年3月19日 12:26
中升（0881）公布，全年純利升23.1%，至55億元人民幣(下同)，末期0.58港元。
期內，收入升19.6%至1483億元。其中新車銷售收入增長18.2%至1255.2億元；售後服務及精品業務收入增長13.5%至202.4億元；二手車銷售收入達25.7億元。
期內，新車銷量為500,609台，按年增9.9%，其中，豪華品牌新車銷量為275,417台，升20.8%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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