期內，集團錄得收入223.74億元，按年跌0.5%；經營利潤63.92億元，按年升12.5%。由於木漿價格仍處於低位，推動毛利增 長約8.8%至約94.56億元，毛利率42.3%，按年增3.7個百分點。

年內衛生巾業務銷售收入重返升軌，錄得增長接近3%至66.55億元；紙巾業務全年銷售收入跌約9.6%至103.83億元；紙尿褲業務的銷售收入錄得約14.26億元，跌幅收窄至約0.9%。

其他收入方面，年內錄得收入同比增長約27%至約39.11億元，當中包括因應疫情推出口罩及其他醫療用的相關產品。口罩銷售成績非常卓越，全年錄得約2.6億元的收入貢獻。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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