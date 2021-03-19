恒安去年多賺18% 末期股息1.3元人民幣
文章日期：2021年3月19日 12:00
恒安（1044）公布去年全年業績，股東應佔利潤45.94億元人民幣（下同），按年升17.6%，每股收益3.864元，末期股息1.3元。
期內，集團錄得收入223.74億元，按年跌0.5%；經營利潤63.92億元，按年升12.5%。由於木漿價格仍處於低位，推動毛利增 長約8.8%至約94.56億元，毛利率42.3%，按年增3.7個百分點。
年內衛生巾業務銷售收入重返升軌，錄得增長接近3%至66.55億元；紙巾業務全年銷售收入跌約9.6%至103.83億元；紙尿褲業務的銷售收入錄得約14.26億元，跌幅收窄至約0.9%。
其他收入方面，年內錄得收入同比增長約27%至約39.11億元，當中包括因應疫情推出口罩及其他醫療用的相關產品。口罩銷售成績非常卓越，全年錄得約2.6億元的收入貢獻。
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