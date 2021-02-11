美股「四巫日」港股成交偏淡 半日跌454點 北水流出2億元
文章日期：2021年3月19日 12:09
美股「四巫日」，加上跌市，港股成交偏淡靜，恒指今早低開247點，曾收窄至跌134點，最多跌484點，高低波幅350點。恒指半日跌454點或1.55%，報28950點，成交金額859億元；國指跌195點或1.71%，報11274點。恒生科技指數收報8488點，跌2.16%。
藍籌7隻升，46隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）跌6.22%，收報55.75元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.73%，收報324.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低53點。
長實集團（1113）升5.84%，收報49.8元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點。長實170億元向李嘉誠基金會購基建業務，去年基礎純利跌33%，末期息1.46元。
美債息升科技股跌，恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是小米（1810），有傳小米造車立項，小米不予置評，小米收報26.5元，升1.15%；跌幅最大的是微盟（2013）收報16.44元，跌9.37%。
北水南下合計淨流出2.88億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流出21.97億元人民幣，終止連續8日流入。
路透社：吉利將推電動車品牌「Zeekr」。吉利（0175）收報23.7元，跌4.05%。
油價急瀉。石油股方面，中石化（0386）跌3.7%，收報4.16元；中石油（0857）跌5.3%，收報2.86元；中海油（0883）跌4.68%，收報8.36元。
多間公司公布業績，業績表現如下，招商銀行（3968）收報61.4元，跌3.38%；恒安（1044）收報54.65元，升0.64%；中華煤氣（0003）收報11.86元，無升跌；中升控股（0881）收報56元，跌0.17%。
李寧（2331）全年純利升13.3%，末期息20.46分。收報47.6元，跌2.06%。
長和（0001）去年少賺27%至291億，派末期息1.7元。收報61.45元，跌2.31%。
美麗華酒店（0071）去年少賺76.6%，末期息派0.28元。半日收報14.02元，跌0.8%。
中國飛鶴（6186）去年多賺89%至74億元人民幣，末期息15.86港仙。收報22元，升2.09%。
譽宴（1483）去年扭虧賺9560萬元，已出售香港業務。半日收報1.99元，無升跌。
安莉芳（1388）由盈轉虧，去年蝕282.4萬元。半日收報1.06元，無升跌。
晶苑（2232）去年少賺29%至1.08億美元，派末期連特別息10.8港仙。半日收報3.6元，升2.2%。
港華燃氣（1083）去年多賺10.6%，末期息0.15元。半日收報3.87元，升10.5%。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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