美股「四巫日」，加上跌市，港股成交偏淡靜，恒指今早低開247點，曾收窄至跌134點，最多跌484點，高低波幅350點。恒指半日跌454點或1.55%，報28950點，成交金額859億元；國指跌195點或1.71%，報11274點。恒生科技指數收報8488點，跌2.16%。