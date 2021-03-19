傳小米造車最快月內立項 小米：不予置評
文章日期：2021年3月19日 11:57
證券時報報道，從接近雷軍的投資方和車企高管等知情人士處獲悉，小米集團（1810）正在快速推進造車事項，最快有望在1-2個月內立項，初步討論的品牌定位與小鵬汽車類似，主打強科技屬性的中高端市場。該計劃的直接負責人為小米老將王川。知情人士透露，2月底，雷軍曾約見蔚來汽車創始人李斌，諮詢造車事宜。還有接近雷軍的行業人士告表示，「最快在這個月或者下個月，小米造車可能就會立項」。
小米相關人士回應造車傳聞，之前公告已進行說明，所以對於造車的市場傳言不予置評。
小米曾升近3%，現時升幅收窄至1.7%。
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