路透社：吉利將推電動車品牌「Zeekr」
文章日期：2021年3月19日 10:52
路透社引述消息，吉利計劃推出全新品牌電動汽車，銷售策略也將不同。品牌定位於高端細分市場，名為「Zeekr」。
報道指，新品牌將在吉利設立的電動汽車新公司Lingling Technologies名下，Zeekr 也在考慮推出一項股權計劃，允許客戶成為Lingling的股東。
吉利拒絕向路透發表評論。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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