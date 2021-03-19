蘋果將限制廣告追蹤 百度、騰訊等據報已準備應變方案
文章日期：2021年3月19日 09:50
蘋果表示，將把其應用商店的規則在全球範圍內適用於所有應用程序。此前有報道稱中國的應用開發商正在為蘋果即將實施的廣告跟蹤限制準備應變措施。
蘋果計劃在未來幾周內發布名為iOS 14.5的軟件更新，該更新要求取得用戶許可，應用程序才可以跨其他服務和網站追蹤他們，從而進行有針對性的廣告投放。Facebook和其他廣告公司曾表示，擔心大多數人不會給予許可，從而影響它們的收入。
《金融時報》報道，數家中國科技公司，包括百度、字節跳動及騰訊（0700），正在針對蘋果的新政策準備應變方法。它們使用一個稱作互聯網廣告標識(CAID)的系統，由中國廣告協會和一個政府智庫開發。
其他建議的應變方法依賴於稱為指紋識別的程序，該程序使用諸如IMEI號碼等特定設備信息和位置信息，來創建唯一的標識符。蘋果表示，這種方法已違反其準則十多年。
蘋果發表聲明指，「應用商店的條款和指南平等適用於全球所有開發者，包括蘋果」。該公司認為，跟蹤用戶之前，應先徵求用戶的許可，「無視用戶選擇的應用程式將被用戶拒絕」。
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