蘋果計劃在未來幾周內發布名為iOS 14.5的軟件更新，該更新要求取得用戶許可，應用程序才可以跨其他服務和網站追蹤他們，從而進行有針對性的廣告投放。Facebook和其他廣告公司曾表示，擔心大多數人不會給予許可，從而影響它們的收入。

《金融時報》報道，數家中國科技公司，包括百度、字節跳動及騰訊（0700），正在針對蘋果的新政策準備應變方法。它們使用一個稱作互聯網廣告標識(CAID)的系統，由中國廣告協會和一個政府智庫開發。

其他建議的應變方法依賴於稱為指紋識別的程序，該程序使用諸如IMEI號碼等特定設備信息和位置信息，來創建唯一的標識符。蘋果表示，這種方法已違反其準則十多年。

蘋果發表聲明指，「應用商店的條款和指南平等適用於全球所有開發者，包括蘋果」。該公司認為，跟蹤用戶之前，應先徵求用戶的許可，「無視用戶選擇的應用程式將被用戶拒絕」。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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