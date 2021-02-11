恒指低開247點 跌穿20天線及50天線 長實升6.27% 中海油跌3.76%
文章日期：2021年3月19日 09:28
恒指今早低開247點或0.85%，報29158點，跌穿20天線(29314.79點)及50天線(29293.4點)，成交金額36億元；國指今早低開133點或1.17%，報11336點。恒生科技指數開市報8516點，跌1.84%。
藍籌5隻升，46隻下跌，4隻無升跌。長實集團（1113）升6.27%，報50元，是升幅最大的藍籌，長實170億元向李嘉誠基金會購基建業務，去年基礎純利跌33%，末期息1.46元。
匯控（0005）升1.07%，報47.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；騰訊（0700）跌1.95%，報628元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。
油價急瀉。中海油（0883）跌3.76%，報8.44元，是跌幅最大的藍籌。中石化（0386）跌2.55%，報4.21元；中石油（0857）跌2.98%，報2.93元。
多間公司公布業績，包括招商銀行（3968）開市報63.45元，跌0.16%；恒安（1044）開市報54元，跌0.55%；中華煤氣（0003）開市報11.88元，升0.17%；中升控股（0881）開市報55.85元，跌0.44%等。
李寧（2331）全年純利升13.3%，末期息20.46分。開市報47.35元，跌2.57%。
長和（0001）去年少賺27%至291億，派末期息1.7元。長和開市報62元，跌1.43%。
美麗華酒店（0071）去年少賺76.6%，末期息派0.28元。開市報14.14元，無升跌。
中國飛鶴（6186）去年多賺89%至74億元人民幣，末期息15.86港仙。開市報22元，升2.08%。
譽宴（1483）去年扭虧賺9560萬元，已出售香港業務。開市報2元，升0.5%。
安莉芳（1388）由盈轉虧，去年蝕282.4萬元。開市報1.06元，無升跌。
晶苑（2232）去年少賺29%至1.08億美元，派末期連特別息10.8港仙。開市報3.63元，升3.12%。
港華燃氣（1083）去年多賺10.6%，末期息0.15元。開市報3.77元，升7.7%。
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