港股ADR跌277點 恒安、煤氣、招行等業績 留意長實、油股表現
文章日期：2021年3月19日 08:46
美股回吐，港股ADR跌277點或0.95%，報29127點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.8%，折合報628.95元；阿里巴巴（9988）跌1.76%，折合報229.48元；美團（3690）跌2.63%，折合報328.53元；匯控（0005）升0.88%，折合報47.21元；建行（0939）跌1.53%，折合報6.5元。
道期升0.19%，標期升0.23%，納期升0.17%。日股現跌0.73%，韓股現跌1.23%，澳股現跌0.46%。10年期國債報1.7117厘。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括招商銀行（3968）、恒安國際（1044）、煤氣（0003）、中升控股（0881）等。
李寧（2331）全年純利升13.3%，末期息20.46分。
油價急瀉。留意油股。
長實（1113）170億元向李嘉誠基金會購基建業務，去年基礎純利跌33%，末期息1.46元。
長和去年少賺27%至291億，派末期息1.7元。
美麗華酒店（0071）去年少賺76.6%，末期息派0.28元。
中國飛鶴（6186）去年多賺89%至74億元人民幣，末期息15.86港仙。
譽宴（1483）去年扭虧賺9560萬元，已出售香港業務。
安莉芳（1388）由盈轉虧，去年蝕282.4萬元。
晶苑（2232）去年少賺29%至1.08億美元，派末期連特別息10.8港仙。
港華燃氣（1083）去年多賺10.6%，末期息0.15元。
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