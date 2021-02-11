道期升0.19%，標期升0.23%，納期升0.17%。日股現跌0.73%，韓股現跌1.23%，澳股現跌0.46%。10年期國債報1.7117厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括招商銀行（3968）、恒安國際（1044）、煤氣（0003）、中升控股（0881）等。

李寧（2331）全年純利升13.3%，末期息20.46分。

油價急瀉。留意油股。

長實（1113）170億元向李嘉誠基金會購基建業務，去年基礎純利跌33%，末期息1.46元。

長和去年少賺27%至291億，派末期息1.7元。

美麗華酒店（0071）去年少賺76.6%，末期息派0.28元。

中國飛鶴（6186）去年多賺89%至74億元人民幣，末期息15.86港仙。

譽宴（1483）去年扭虧賺9560萬元，已出售香港業務。

安莉芳（1388）由盈轉虧，去年蝕282.4萬元。

晶苑（2232）去年少賺29%至1.08億美元，派末期連特別息10.8港仙。

港華燃氣（1083）去年多賺10.6%，末期息0.15元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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