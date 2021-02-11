期內，儘管疫情影響，收入仍上升約4.2%至144.57億元，毛利率與上年持平；經營槓桿持續增強，帶動經營利潤率達15.2%，上升410個基點。雖然經營現金流下降21.1%，仍實現淨流入27.63億元。運營資金狀況持續改善，平均運營資金總額改善（下降）11% ，收入上升約4.2%，現金循環周期進一步改善，縮短6天（2019：26天╱ 2020：20天）。

整體零售流水（包括線上及線下）錄得低單位數增長。渠道庫存錄得中單位數增長，公司庫存錄得中單位數下降。由於銷售量下降，新品線下零售流水錄得低單位數下跌，儘管零售環境面臨促銷壓力，但平均件單價取得中單位數增長；售罄率：6個月下跌超過4個百分點，3個月下跌約1個百分點。

截至2020年12月31日止第四季度，整個平台之同店銷售按年錄得10%-20%低段增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得高單位數增長，批發（特許經銷商）渠道錄得中單位數增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為30%-40%低段。 零售流水按年錄得10%-20%中段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得10%-20%低段增長，其中零售渠道錄得中單位數增長及批發渠道錄得10%-20%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得30%-40%中段增長。

李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,912個，較上一季末淨減少140個，本年迄今淨減少537個。在淨減少的537個銷售點中，零售業務淨減少143個，批發業務淨減少394個。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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