由於一些國家的疫苗接種工作陷入停滯，為經濟和全球石油需求的復蘇帶來不確定性，原油價格周四暴跌，紐約期油曾跌最多9.91%，是2020年6月11日後最大跌幅，連跌5日累計跌6.02美元，對上一次連跌5日是2020年2月27日。布蘭特期油曾跌最多9.63%，是2020年4月27日後最大跌幅。連跌5日累計跌6.35美元，對上一次連跌5日是2020年9月8日。

聯儲局主席鮑威爾言論推動通脹預期，美國10年期債息曾高見1.7526厘，是2020年1月24日後最高。30年期債息曾高見2.5146厘，是2019年8月1日2.558厘後最高。

美股先升後回，道指曾高見33227.78點，創上市新高；納指曾跌最多3.13%，是2021年3月4日後最大跌幅，當日跌幅為3.41%。

道瓊斯工業平均指數收跌153點，跌幅0.47%，報32862點。標普500指數收跌58點，跌幅1.48%，報3915點。納斯達克綜合指數收跌409點，或3.03%，報13116點。

波音跌2.86%，報256.06美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低49點，而聯合健康升2.8%，報362.05元，貢獻道指64點。

科技股方面，蘋果收市報120.53元，跌3.39%，谷歌母公司Alphabet收市報2021.34元，跌2.92%，亞馬遜收市報3027.99元，跌3.43%，Facebook收市報278.62元，跌1.89%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.4%，報426點。德國DAX指數收漲1.23%，報14775點；法國CAC 40指數漲0.14%，報6062點；英國富時100指數收漲0.26%，報6779點。