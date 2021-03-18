美麗華酒店去年少賺76.6% 末期息派0.28元
文章日期：2021年3月18日 21:52
美麗華酒店（0071）今日公布去年度業績，純利按年跌76.6%至3.2億元，收入按年跌57.1%至13.15億元，每股末期息派0.28元，按年跌21.42%，全年共派息0.5元，按年跌13.79%。
去年基礎盈利按年下跌42.1%至4.54億元。
集團表示，主要基於集團投資物業錄得公允值減值及酒店及服務式公寓業務、餐飲業務與旅遊業務受到全球疫情影響而表現疲弱。收入按地區劃分，國內業務按年跌10.26%至5867.5萬元，香港業務按年跌58.11%至12.559億元。
酒店及服務式公寓業務方面，收入按年跌63.9%至2.2億元，EBITDA則虧損530萬元。收租業務方面，收入按年跌10.3%至8.19億元，EBITDA按年跌10.7%至7.13億元。旅遊業務方面，收入按年跌87.1%至1.74億元，EBITDA則虧損2310萬元。
美麗華酒店今年收報14.14元，全日升0.9%，成交額達2539萬元。
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