去年基礎盈利按年下跌42.1%至4.54億元。

集團表示，主要基於集團投資物業錄得公允值減值及酒店及服務式公寓業務、餐飲業務與旅遊業務受到全球疫情影響而表現疲弱。收入按地區劃分，國內業務按年跌10.26%至5867.5萬元，香港業務按年跌58.11%至12.559億元。

酒店及服務式公寓業務方面，收入按年跌63.9%至2.2億元，EBITDA則虧損530萬元。收租業務方面，收入按年跌10.3%至8.19億元，EBITDA按年跌10.7%至7.13億元。旅遊業務方面，收入按年跌87.1%至1.74億元，EBITDA則虧損2310萬元。

美麗華酒店今年收報14.14元，全日升0.9%，成交額達2539萬元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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