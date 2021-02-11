期內，集團總收入按年升35.5%至185.93億元，主要由於「星飛帆」及「臻稚」有機產品系列收入增長，令嬰幼兒配方奶粉產品系列收入上升，不過疫情令美國消費者流量減少加上店舖關門，營養補充品收入有所下跌，按年下跌46.1%至3.12億元。

集團去年毛利為134.8億元，按年增加40.3%，毛利率亦升2.5個百分點至72.5%，因嬰幼兒配方奶粉產品系列銷售佔比上升。截至去年12月底，集團主要通過2000名線下客戶的經銷網路銷售產品，佔乳製品總收入86.4%，產品亦有在電商平台直接銷售。集團年產能為23.24萬噸，由於產品需求持續上升，正擴充現有一個生產設施，以及興建一個新生產設施。

飛鶴又指，2023年銷售目標為350億元，2024至2028年銷售額複合增長率目標為15%。集團今日收市報21.55元，升0.94%。