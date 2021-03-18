選舉制度是否真的完善了，仍有待辯論，不過民主成份是否減少了，答案卻顯而易見。然而不知出於甚麼原因，當權者敢做不敢認，還派了大批建制打手對抗坊間輿論，甚麼「民主成份不是靠直選比例有多高來釐定」等歪理，聽到也令人不禁失笑。廣東人有句諺語，叫「又要做妓女，又要拿貞節牌坊」，雖然略嫌粗俗，但卻道出精粹。若果有人坦坦白白，說改變制度有助統一立場，以助收拾殘局，大家反而會明白；明明是降低了民主成分，卻偏偏用謊言哄騙自己「民主沒有倒退」，說服不了自己，卻想去說服人，除了可笑，也反映作為奴才，只能向主子卑躬屈膝、不能有獨立思考的可悲。

一錘定音，一切塵埃落定，港人也沒有甚麼可以做。金融人只向錢看，就算對「完善」選舉制度的方法有微言，但或許也對「完善」後的香港有些少卑微的期望：香港會否從此政通人和？會否再度百業興旺？套用《蘇乞兒》的名言，若百姓安居樂業，豈會有人想做乞丐？或許在中央的眼中，覺得消滅反對聲音後，政治上少了爭拗，就會有更多時間處理房屋、經濟、貧富懸殊等更深層次、也更困擾市民的問題；若最終問題能夠得到紓緩，百姓感念中央出手後，行政立法才更能做實事，就自然沒有人想做乞丐了，愛國之心亦悠然而生。金融人也很期待有這一天的來臨，若經濟真的好轉，加上有北水聲援，恒指5萬點又豈是夢？

不過，理想和現實，永遠也有一大段距離。就算出發點多好，以香港官員的「才能」，以建制派立會議員的「質素」，要達到政通人和，談何容易？誠哥在N年有句名言：「有能力嘅人唔出聲，無能力嘅人爭住做」，一語揭穿了建制派的底牌。曾經聽過一個年長的堅實藍絲在2019年時抱怨；為何香港這樣亂、林鄭這樣無能，習主席不直接派個有能力的人來管治香港？當然，堅實藍絲不了解《基本法》訂明要「港人治港」，無票投的老人家也一時記不起特首要靠選委投票產生；不過這些都不重要，重要的是，有類近想法的藍絲並不少。也因此，中央「完善」選擇制度中令選委會復辟，可近乎直接委任立會議員，在藍絲間其實極具市場，他們都對獨具慧眼的中央，能夠委任賢能去解決香港困局充滿期望。

234還是333，這兩個謎一樣的密碼，最終結果仍有待中央決定，但選委會界別的立會人數，肯定不會少於30人，而地區直選在最壞情況下，只得20席，就當泛民從此再無資格參選，光是建制派也未必夠分，更何況還有紫荊黨等後起建制組織，還要放兩三個偽民主派擔當「忠誠反對派」的角色，以顯示中央容得下反對聲音。音樂椅位置不夠，只好又將要分餅仔的人，由地區直選轉移至選委會議席上。來來去去都是這些人，也難怪劣幣驅逐良幣的情節，輪迴地在建制圈子內上演。

沒有了反對派，全世界也「睇實建制派枱戲」。「係咪喺建制入面，搵幾十個精英做議員都咁難？」這是另一位金融界藍絲前輩，在當年「等埋發叔」事件後的感言。天知地知單眼佬都知，建制議政質素經常被人所詬病，就連藍絲擁躉也經常恨鐵不成鋼。不是說建制內沒有能人，但庸人卻遠比能人多；也因此才有愛國學者田某所講的「忠誠的廢物」之說。田某說，「忠誠的廢物」不是針對個人，而是一種現象，所指的就是大眾普遍對建制議員能力感到疑慮的觀感。就算葉國謙的反擊再強硬，他心底也許也不得不承認，現時的建制派，能力比他當年的建制黨友盟友如曾鈺成及陳婉嫻等，實在低得多。

如無意外，建制在新制下肯定會有更多議席，但若果中央真的為香港好，利用選委會的權力委任更多具能力的愛國者，才是市民所樂見。若果因地區議席不夠，最終為了分派利益，而將預計地區選不到的「忠誠的廢物」轉到選委會委任上，建制陣營的形象永遠不會好轉，任你說到多美好的「完善」制度，也會讓人覺得是小圈子「圍威喂」，永遠吸引不到具能力的愛國者，願意走入熱廚房出謀獻策。

說到底，「忠誠的廢物」是否存在，根本不是議題；如何將「 忠誠的廢物」摒出新機制，才是撥亂反正之道。

近月令人側目的建制人物，先有涉嫌違例駕車開會在先、之後又誤認《衛報》為世衛報紙的郭某，可說是丟盡建制的面子。將調查文件交給調查對象修改的周某，還直接將具調查對象修改紀錄的文件呈交，丟架程度亦不遑多讓。開會訂生果的女議員，開會長期處於睡眠狀態的年長議員，議政質素有目共睹。還有那位盛傳曾用粗口問候林鄭的女議員，套用新任廣播處長說唱粗口歌「唔Decent」的標準來說，她也「唔Decent」代表建制當議員。套用斷水流大師兄的名言：「我唔係針對你，我係話在座咁多位，都係垃圾」。

作為金融人，當然也特別留意代表金融服務界的立會議員張某，開會訂大閘蟹，還可以歸咎於林鄭讀施政報告讀得又長又悶；到近日預算案建議加股票印花稅，張某聲淚俱下地代表業界，說港府所為實屬殺雞取卵，一副為業界請命的態度，努力做好「忠誠反對派」的角色。既然張某如此反對，也請考慮代表業界去否決這條已進行首讀的草案，才算對得起投你票的功能組別選民，否則也只是講一套做一套，充當政府的橡皮圖章，變成「忠誠的廢物」。

金融人最懂得認清現實，既然改變選舉制度已無法逆轉，倒不如想想新制度要怎樣運作，才算是對香港最有利。千萬不要利用立會議席，作為報答支持者忠誠的回報，只有趕走廢物、擇賢者而居之，才能阻止劣幣驅良幣。「10個！我要打10個！」期待立會有一天，最少有10個具謝偉俊質素的建制議員，更期待有百業興旺、港股升上5萬點的一天。

羅仕揚

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