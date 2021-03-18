譽宴去年扭虧賺9560萬元 已出售香港業務
文章日期：2021年3月18日 20:55
國內中式婚宴連鎖店譽宴（1483）今日公布去年度業績，轉虧為盈，純利達9560萬元，收入按年升11.3%至2.55億元，其中絕大部分收入來源國內業務。毛利按年升31.2%至9103.3萬元，不派末期息。
譽宴去年下半年因香港社會動蕩及疫情的爆發，集團決定出售其香港業務，故去年收入絕大部分來自國內業務。
譽宴去年的僱員數目達1377名，按年增217名；僱員福利開支按年升10.2%至1.35億元。集團表示，去年度的出售事項，大幅增強集團的財務狀況，以及集團於國內多個地區取得多項服務合同。譽宴預計，隨著集團獲得服務合約數目的增長，環境維護業務將繼續為集團貢獻穩定收入來源。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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