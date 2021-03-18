譽宴去年下半年因香港社會動蕩及疫情的爆發，集團決定出售其香港業務，故去年收入絕大部分來自國內業務。

譽宴去年的僱員數目達1377名，按年增217名；僱員福利開支按年升10.2%至1.35億元。集團表示，去年度的出售事項，大幅增強集團的財務狀況，以及集團於國內多個地區取得多項服務合同。譽宴預計，隨著集團獲得服務合約數目的增長，環境維護業務將繼續為集團貢獻穩定收入來源。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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