卓悅：與四初創訂合作協議 加快數碼化轉型
文章日期：2021年3月18日 20:37
卓悅控股（0653）公布，為加快數碼化轉型，以及抓住亞洲快速發展電商市場的重大業務機遇，去年10月至今年2月期間，分別與文承智能教育有限公司（FutureNow）、VisionMatrix Technology Limited、江沃企業有限公司、Chain of Demand Limited以及漢華科技研發有限公司等合作方，透過數碼港企業網絡訂立合作協議，預計可加強集團零售區域佈局、擴大經營規模、促進電商零售及相關發展，支持持續創新。
集團指出，疫情正從根本上改變全球消費模式，零售商必需轉型發展電商零售，卓悅是阿里巴巴（9988）旗下淘寶大學香港首家合作機構。為加快數碼化轉型及發展電商零售，今次合作協議旨在積極將集團業務痛點，與初創企業的創新性數碼化解決方案相結合，反映集團對電商前景充滿信心。
本報去年曾報道，註冊處資料顯示，卓悅於8月成立兩間新公司「卓悅科技發展」及「卓悅金融服務」，集團當時未有回應相關查詢。卓悅今日收市報0.188元，跌1.57%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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