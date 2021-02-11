安莉芳由盈轉虧 去年蝕282.4萬元
文章日期：2021年3月18日 20:26
內衣品牌安莉芳（1388）今日公布去年業績，期內由盈轉虧，虧損達282.4萬元，毛利按年跌32.92%至11.82億元，毛利率按年跌6.12個百分點至71.64%。派每股末期息0.025元，按年跌50%。
安莉芳去年收入按年跌27.19%至16.50億元，當中國內業務收入15.96億元，佔總收入達96.67%。安莉芳於第二季和第三季度大幅度整調店舖網絡，去年集團的零售點數目按年減少266個。安莉芳表示，階段性完成銷售網絡調整。截至去年年底，僱員數目按年減少1907名至5455名。去年的員工成本總額按年跌33.38%至4.74億元。
集團表示，去年疫情下消費者對次必需品的消費仍抱著謹慎態度，影響銷情。雖受惠國內的經濟復蘇，但疫情下消費者對折扣的敏感度也相對變高，追求性價比高的產品，對中國內衣行業整體增長帶來阻力。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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