安莉芳去年收入按年跌27.19%至16.50億元，當中國內業務收入15.96億元，佔總收入達96.67%。安莉芳於第二季和第三季度大幅度整調店舖網絡，去年集團的零售點數目按年減少266個。安莉芳表示，階段性完成銷售網絡調整。截至去年年底，僱員數目按年減少1907名至5455名。去年的員工成本總額按年跌33.38%至4.74億元。

集團表示，去年疫情下消費者對次必需品的消費仍抱著謹慎態度，影響銷情。雖受惠國內的經濟復蘇，但疫情下消費者對折扣的敏感度也相對變高，追求性價比高的產品，對中國內衣行業整體增長帶來阻力。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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