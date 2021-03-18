傳股東申禁制令禁康宏開股東會 康宏：無收過
文章日期：2021年3月18日 19:58
康宏環球（1019）今日傍晚召開股東周年大會，但是據稱在該集團持股7.26%股權的股東陳佩雄申請禁制令，因應財務匯報局介入調查2017至19年度賬目，提出禁制會議召開。陳的律師在會上建議休會10分鐘，但是最終不果。康宏最終照常按程序舉行投票。康宏一方聲稱，至股東大會完結前，沒有收到任何禁制令，大會根據正常程序完成投票，不存在流會之說，公告稍後上載至聯交所網站。
康宏繼前日召開股東特別大會爆出混亂場面後，今日下午5時傍晚舉行的股東周年大會，據悉會場外有20名警員，大會亦有10多名保安維持秩序。在會後代表另一股東郭曉群的律師黃啟豪指出，會內得悉陳佩雄的代表律師在下午5時10分已經在手機收到訊息，獲高院頒發禁制令叫停股東大會，因此向大會主席提議休會10分鐘核實，但是最終大會主席未有聽取意見，繼續照程序舉行投票。當時對方聲稱沒有收到禁制令。
據稱代表小股東的立法會議員謝偉俊，則在大約5時20分，被有份出席會議的國藝（8228）主席冼國林，以會議結束為由勸離會場，最終不得其門而入。
康宏發言人接受記者查詢時表示，今日康宏至股東大會完結前，沒有收到任何法庭發出的禁制令文本，大會根據正常程序完成投票，不存在流會之說，公告稍後上載至聯交所網站。
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