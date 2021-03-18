康宏繼前日召開股東特別大會爆出混亂場面後，今日下午5時傍晚舉行的股東周年大會，據悉會場外有20名警員，大會亦有10多名保安維持秩序。在會後代表另一股東郭曉群的律師黃啟豪指出，會內得悉陳佩雄的代表律師在下午5時10分已經在手機收到訊息，獲高院頒發禁制令叫停股東大會，因此向大會主席提議休會10分鐘核實，但是最終大會主席未有聽取意見，繼續照程序舉行投票。當時對方聲稱沒有收到禁制令。

據稱代表小股東的立法會議員謝偉俊，則在大約5時20分，被有份出席會議的國藝（8228）主席冼國林，以會議結束為由勸離會場，最終不得其門而入。

康宏發言人接受記者查詢時表示，今日康宏至股東大會完結前，沒有收到任何法庭發出的禁制令文本，大會根據正常程序完成投票，不存在流會之說，公告稍後上載至聯交所網站。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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