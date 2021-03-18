李澤鉅指出，集團的零售及港口生意在去年下半年出現復蘇，因此全年計，該等業務的跌幅相對較少。港口業務上半年一度受需求下跌影響，但是隨著控制成本及平衡業務下，加上在中東新增港口，因此業務已見改善。集團聯席董事總經理霍建寧補充，去年下半年尤其第四季，港口業務表現全部向上，增長趨勢延續到今年，主要受惠於中國出口強勁，因此看好今年港口業務上、下半年的表現。

至於零售業務方面，李澤鉅指，去年下半年業務表現亦較上半年有改進，並且已線上線下同步運作，至今經營1.6萬間店舖，並計劃在今年新增1000間店舖。暫時以他所見，亞洲地區的零售業務增長較大。霍建寧進一步指出，2020年下半年的銷售復蘇之勢，有好過2019年的情況，線上消費更按年大增3倍，受疫情影響，促使他們加強在線上業務的發展。

在赫斯基能源與加拿大Cenovus完成合併後，李澤鉅指出，長和在新的Cenovus持股逾15.7%，聯同關連方，他們是Cenovus的最大股東。他認為，有關合併有助能源業務加大競爭力，可以減低受到油價下跌的風險，並更受惠於油價上升。集團財務董事兼副董事總經理陸法蘭稱，完成合併後，Cenovus是其中一家最低成本及收支平衡點的生產商。

英國電訊業務方面，霍建寧稱，3英國受惠於更多客戶加入及使用量上升，去年下半年的表現比上半年佳，並且扭轉過往兩年表現欠佳的情況。他期望，3英國今年交出好的成績表。此前，集團更在當地投得頻譜，發展5G網絡。

記者：陳偉燊

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