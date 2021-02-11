B站首日孖展借出152億 超購19倍
文章日期：2021年3月18日 18:31
中概股嗶哩嗶哩（9626）（Bilibili，下簡稱B站）今日首日招股，截至今日下午6時半，統計7家券商及綜合市場數據，共計借出152.19億元孖展。該股公開發售集資額7.41億元，僅計券商孖展，超購19倍。招股期截至下周二（23日）中午12時，擬3月29日掛牌。
新股市場對中概股熱情不再，早前百度（9888）啟動招股，首日錄得近270億孖展。以券商孖展額比較，B站更受冷待。各券商中，富途借出42.19億元，耀才借出40億元，輝立借出40億元，第一上海借出11億元，凱基借出8億元，大華繼顯借出6億元，時富借出5億元。
此外，本次券商提供低息率普遍偏低，其中耀才則提供1.98厘息吸客。大行亦有參戰，匯豐提供認購優惠與早前百度招股期間相同，300萬元以下認購額可享1厘息，300萬元以上則為0.8厘息；並豁免認購費。中銀則是認購金額250萬元以下1厘息，250萬元以上0.8厘息；同時豁免認購費。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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