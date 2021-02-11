新股市場對中概股熱情不再，早前百度（9888）啟動招股，首日錄得近270億孖展。以券商孖展額比較，B站更受冷待。各券商中，富途借出42.19億元，耀才借出40億元，輝立借出40億元，第一上海借出11億元，凱基借出8億元，大華繼顯借出6億元，時富借出5億元。

此外，本次券商提供低息率普遍偏低，其中耀才則提供1.98厘息吸客。大行亦有參戰，匯豐提供認購優惠與早前百度招股期間相同，300萬元以下認購額可享1厘息，300萬元以上則為0.8厘息；並豁免認購費。中銀則是認購金額250萬元以下1厘息，250萬元以上0.8厘息；同時豁免認購費。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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