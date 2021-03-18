他強調，長實一直有投標及增加土地儲備，但是從來不會抱志在必得的心態去投地。當中他們已經在安達臣道、黃竹坑3期、啟德4E區均取得地盤發展，另在馬鞍山及嘉湖海逸酒店數個服務式住宅項目有待發展，同時正著手將手上的農地重新規劃及補地價，因此他們不一定另循拍賣土地一途增加土地儲備。

在新冠肺炎疫情影響下，李澤鉅指出，欠租及棄租情況不嚴重，始終集團經營的多是民生商場，並有超市及餐飲供市民所需。位於荃灣海之戀的商場出租正在增加，並一直有新租約達成。旗下酒店業務因為多月租客，因此入住率達80%至90%，收入穩定，比同行為佳。日租部份則有待遊客何時重臨，視乎何時恢復通關而定。至於長實的飛機租賃業務方面，因為以經營內陸線的窄體機為主，佔飛機租賃生意80%，只有20%需要商討及跟進，他料只要疫情紓緩，生意會有較大復甦。

在英國的酒吧Greene King業務，李澤鉅稱，該業務雖然因為疫情關係而一度關閉，但是在4月中短時間重開期間，生意旺盛，訂位爆滿，始終當地人的酒吧文化及根深柢固，因此他相信疫情對酒吧業務的影響只屬短期性，中長期業務仍然穩陣。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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