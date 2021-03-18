李澤鉅：長實今年擬推售2400個單位 繼續投地
文章日期：2021年3月18日 18:04
長實（1113）主席李澤鉅今日在網上業績發布會上指出，今年度長實入賬的物業銷售收入較少，與建築期有時差有關。他指出，集團去年售出1800個單位，套現180億元。在2021年度則有3個全新項目，包括位於洪水橋、黃竹坑3期及波老道的發展項目，連同貨尾，共有2400個單位可供銷售。集團亦會繼續投地，但是不會抱志在必得的心態去參與。
他強調，長實一直有投標及增加土地儲備，但是從來不會抱志在必得的心態去投地。當中他們已經在安達臣道、黃竹坑3期、啟德4E區均取得地盤發展，另在馬鞍山及嘉湖海逸酒店數個服務式住宅項目有待發展，同時正著手將手上的農地重新規劃及補地價，因此他們不一定另循拍賣土地一途增加土地儲備。
在新冠肺炎疫情影響下，李澤鉅指出，欠租及棄租情況不嚴重，始終集團經營的多是民生商場，並有超市及餐飲供市民所需。位於荃灣海之戀的商場出租正在增加，並一直有新租約達成。旗下酒店業務因為多月租客，因此入住率達80%至90%，收入穩定，比同行為佳。日租部份則有待遊客何時重臨，視乎何時恢復通關而定。至於長實的飛機租賃業務方面，因為以經營內陸線的窄體機為主，佔飛機租賃生意80%，只有20%需要商討及跟進，他料只要疫情紓緩，生意會有較大復甦。
在英國的酒吧Greene King業務，李澤鉅稱，該業務雖然因為疫情關係而一度關閉，但是在4月中短時間重開期間，生意旺盛，訂位爆滿，始終當地人的酒吧文化及根深柢固，因此他相信疫情對酒吧業務的影響只屬短期性，中長期業務仍然穩陣。
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