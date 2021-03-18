證監會委任黃奕鑑出任非執董 為期兩年
文章日期：2021年3月18日 17:55
證監會發公告，歡迎財政司長委任黃奕鑑出任非執董，並再度委任羅家駿、陳錦榮為非執董，任期均為兩年。黃奕鑑任期由今年4月1日開始。羅家駿任期由今年4月24日開始。陳錦榮任期為今年5月26日開始。
根據資料，新出任的黃奕鑑於新地（0016）任職逾30年，曾任執董、非執董及首席顧問職務。退休後，曾於2016年起擔任公開大學校董會主席。羅家駿此前曾任聯強國際香港，其後擔任多項公職。陳錦榮則為立信德豪審計部董事總經理。
證監會主席雷添良表示，期待與黃奕鑑合作，同時亦肯定羅家駿和陳錦榮的意見將繼續為證監會帶來裨益。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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