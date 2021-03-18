根據資料，新出任的黃奕鑑於新地（0016）任職逾30年，曾任執董、非執董及首席顧問職務。退休後，曾於2016年起擔任公開大學校董會主席。羅家駿此前曾任聯強國際香港，其後擔任多項公職。陳錦榮則為立信德豪審計部董事總經理。

證監會主席雷添良表示，期待與黃奕鑑合作，同時亦肯定羅家駿和陳錦榮的意見將繼續為證監會帶來裨益。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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