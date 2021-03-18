李澤鉅：向基金會收購資產冀令股價更好
文章日期：2021年3月18日 17:42
長實（1113）公布以170億元向李嘉誠基金會收購持有四間基建公司股權的公司，將以每股51元發行逾3.33億股支付，較今日收市價溢價8.4%。同時其提出同價回購股價，可能按不超過要約價的價格進行後續市場回購。集團主席李澤鉅在業績發布會上表示，是次交易期望能夠令股價更好，及為股東創造回報。
集團執行董事葉德銓指出，長實可藉此運用現金，找到有經常性收益的項目，並且每年可保證派發不少於9.1億元，總值170億元的收購項目，現金回報率達到最少5.3厘，將全數為長實股東派發。另2021及2022年度股息，將不少於75億元。特別項目總監趙汝誠指，今次交易每股定價，高過52周最高價，公司料於4月26日向股東發出通函，並於5月13日舉行股東特別大會尋求股東同意，料所有手續完成後，交易將於今年上半年完成。
記者：陳偉燊
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
晶苑去年少賺29%至1.08億美元 派末期連特別息10.8港仙
長實170億元向李嘉誠基金會購基建業務 溢價8%配股支付 另提回購