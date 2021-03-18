集團執行董事葉德銓指出，長實可藉此運用現金，找到有經常性收益的項目，並且每年可保證派發不少於9.1億元，總值170億元的收購項目，現金回報率達到最少5.3厘，將全數為長實股東派發。另2021及2022年度股息，將不少於75億元。特別項目總監趙汝誠指，今次交易每股定價，高過52周最高價，公司料於4月26日向股東發出通函，並於5月13日舉行股東特別大會尋求股東同意，料所有手續完成後，交易將於今年上半年完成。

記者：陳偉燊

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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