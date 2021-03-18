本港1月出口貨量升44.6% 出口價格跌0.4%
文章日期：2021年3月18日 17:30
統計處公布，今年一月份香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升44.6%及37.2%。商品整體出口價格跌0.4%，而商品進口價格則升0.5%。
1月份輸往越南、日本、美國及內地的出口價格，分別下跌4.1%、1.3%、0.5%及0.2%。另一方面，輸往台灣的整體出口價格則上升0.8%。
期內來自南韓、台灣、新加坡及日本的進口價格，分別上升5%、3.9%、1.9%及1.2%。另一方面，來自內地的進口價格則下跌2%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
長實170億元向李嘉誠基金會購基建業務 溢價8%配股支付 另提回購
美債息又抽上 10年期債息高見1.71厘 30年期亦升至2.55厘