1月份輸往越南、日本、美國及內地的出口價格，分別下跌4.1%、1.3%、0.5%及0.2%。另一方面，輸往台灣的整體出口價格則上升0.8%。

期內來自南韓、台灣、新加坡及日本的進口價格，分別上升5%、3.9%、1.9%及1.2%。另一方面，來自內地的進口價格則下跌2%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

長實170億元向李嘉誠基金會購基建業務 溢價8%配股支付 另提回購

特步：主品牌今年首兩月零售流水升五成 料毛利率回升

港華燃氣去年多賺10.6% 末期息0.15元

長實去年基礎純利跌33% 末期息1.46元

長和去年少賺27%至291億 派末期息1.7元

恒指升371點 14日來首次企上20天線 成交增17%

前美聯儲主管︰債息升穿2厘 儲局也不會憂慮

商務部：將繼續推動修訂外商投資准入負面清單 減少准入限制

美債息又抽上 10年期債息高見1.71厘 30年期亦升至2.55厘

ZA Bank開業一年用戶突破30萬