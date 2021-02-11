晶苑去年少賺29%至1.08億美元 派末期連特別息10.8港仙
文章日期：2021年3月18日 17:29
晶苑（2232）公布，去年全年純利按年下跌28.9%至1.08億美元，收入受疫情不利影響，下跌18.2%至19.85億美元。集團每股基本盈利3.79美仙，派末期息5.8港仙，又指為慶祝成立50周年，擬派特別股息5港仙，全年合計股息為13.8港仙。
晶苑去年毛利率為19.4%，按年微升0.3個百分點，毛利跌16.6%至3.86億美元。集團指出，疫情影響去年上半年部分工廠營運，一些生產基地按當地政府要求而停工，加上渠道庫存出現積壓，首8個月服裝行業需求疫軟。
各類產品中，只有運動服及戶外服收入有升幅，按年上升24.9%至3.05億元，佔總收入15.3%，休閒服收入為7.03億美元按年下跌25.3%。集團指出，疫情令部分客戶重整業務，包括大量店舖暫時休業數個月或結業，令服裝產品需求下跌，而運動服及戶外服收入增加主要來自新客戶。
因應疫情，集團已調整擴張步伐及推遲資本支出，去年資本開支為5400萬美元，預計今年將回復至2019年水平，大部分會用於新項目建設，以支持休閒及運動類客戶。
集團今日收市報3.52元，跌0.28%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
長實170億元向李嘉誠基金會購基建業務 溢價8%配股支付 另提回購
美債息又抽上 10年期債息高見1.71厘 30年期亦升至2.55厘
郭明錤料Apple mini LED顯示器今年出貨量可達1000萬部