晶苑去年毛利率為19.4%，按年微升0.3個百分點，毛利跌16.6%至3.86億美元。集團指出，疫情影響去年上半年部分工廠營運，一些生產基地按當地政府要求而停工，加上渠道庫存出現積壓，首8個月服裝行業需求疫軟。

各類產品中，只有運動服及戶外服收入有升幅，按年上升24.9%至3.05億元，佔總收入15.3%，休閒服收入為7.03億美元按年下跌25.3%。集團指出，疫情令部分客戶重整業務，包括大量店舖暫時休業數個月或結業，令服裝產品需求下跌，而運動服及戶外服收入增加主要來自新客戶。

因應疫情，集團已調整擴張步伐及推遲資本支出，去年資本開支為5400萬美元，預計今年將回復至2019年水平，大部分會用於新項目建設，以支持休閒及運動類客戶。

集團今日收市報3.52元，跌0.28%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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