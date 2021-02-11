長實170億元向李嘉誠基金會購基建業務 溢價8%配股支付 另提回購
文章日期：2021年3月18日 17:10
長實（1113）公布，以170億元向李嘉誠基金會收購持有四間基建公司股權的公司，代價將以公司股份支付，每股發行價為51元，較今日收市價溢價8.4%。
同時，公司則會向股東以每股51元的價格提出回購要約，在股份回購要約完成後，可能按不超過要約價的價格進行後續市場回購以彌補所有或部分股份差額。
該目標控股公司持有20%的UK Power Networks、20% 的Northumbrian Water 、10%的Dutch Enviro Energy及10%的• Wales & West Utilities股權。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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