同時，公司則會向股東以每股51元的價格提出回購要約，在股份回購要約完成後，可能按不超過要約價的價格進行後續市場回購以彌補所有或部分股份差額。

該目標控股公司持有20%的UK Power Networks、20% 的Northumbrian Water 、10%的Dutch Enviro Energy及10%的• Wales & West Utilities股權。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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