特步主席兼行政總裁丁水波表示，雖然行業競爭激烈，不過「蛋糕」同樣愈來愈大，消費人群增加，對未來5至10年發展有信心，市場空間很大，將提高單店收入，並專注產品研發及創新。

他又指，去年毛利率按年下跌4.3個百分點至39.1%，主要受疫情影響，相信今年會高於39.1%並逐步上升。主品牌方面，去年電商收入佔比為25%，預計會繼續加大，有機會提升至30%或更高，因傳統電商以外，亦有直播等新模式加入，帶動銷售。線下亦會繼續開店，數量不算多，料增加200至300間，將加大面積提升營運效率。

特步於2019年收購帕拉丁（Palladium）及蓋世威（K-swiss）品牌，又成立合資公司經營索康尼（Saucony）及邁樂（Merrell）品牌。楊鷺彬指出，對Saucony尤其有信心，與特步有協同效應，亦在專業跑者中建立口埤，今年預計新增約30間店舖，整體虧損情況將因應開店有所增加，料虧損為9000萬至1億元，特步佔合資公司一半股權，即4500至5000萬元。至於Palladium及K-swiss，後者因疫情推後開店計劃，正研發產品及重塑形象，料於今年底至明年初開設首間分店，Palladium料開設30至50間店，兩品牌今年虧損將不超過2020年。

丁水波續指，現時Palladium及K-swiss海外市場表現持平至微跌，相信今年銷售不會有很大變化，繼續以批發為主，關鍵在於中國市場，有信心Palladium做好市場定位後，將有較好增長。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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