特步：主品牌今年首兩月零售流水升五成 料毛利率回升
文章日期：2021年3月18日 16:59
特步（1368）去年全年少賺29.5%至5.13億元（人民幣、下同），首席財務官楊鷺彬表示，主品牌銷售自去年中已逐步復蘇，今年首2個月零售流水按年升近五成，因去年基數較低，不過與2019年比較仍有中單位數增長，折扣亦回復至2019年水平，有信心未來五年可維持增長。
特步主席兼行政總裁丁水波表示，雖然行業競爭激烈，不過「蛋糕」同樣愈來愈大，消費人群增加，對未來5至10年發展有信心，市場空間很大，將提高單店收入，並專注產品研發及創新。
他又指，去年毛利率按年下跌4.3個百分點至39.1%，主要受疫情影響，相信今年會高於39.1%並逐步上升。主品牌方面，去年電商收入佔比為25%，預計會繼續加大，有機會提升至30%或更高，因傳統電商以外，亦有直播等新模式加入，帶動銷售。線下亦會繼續開店，數量不算多，料增加200至300間，將加大面積提升營運效率。
特步於2019年收購帕拉丁（Palladium）及蓋世威（K-swiss）品牌，又成立合資公司經營索康尼（Saucony）及邁樂（Merrell）品牌。楊鷺彬指出，對Saucony尤其有信心，與特步有協同效應，亦在專業跑者中建立口埤，今年預計新增約30間店舖，整體虧損情況將因應開店有所增加，料虧損為9000萬至1億元，特步佔合資公司一半股權，即4500至5000萬元。至於Palladium及K-swiss，後者因疫情推後開店計劃，正研發產品及重塑形象，料於今年底至明年初開設首間分店，Palladium料開設30至50間店，兩品牌今年虧損將不超過2020年。
丁水波續指，現時Palladium及K-swiss海外市場表現持平至微跌，相信今年銷售不會有很大變化，繼續以批發為主，關鍵在於中國市場，有信心Palladium做好市場定位後，將有較好增長。
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